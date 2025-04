Distrusse opera di Ai Weiwei. Condannato a sedici mesi. Il vandalo è già in carcere

Il volto di Ai Weiwei stampato sulla maglietta, con dietro il nome dell’artista scritto in cinese. E con le mani fa il gesto della vittoria: Vaclav Pisvejc in tribunale esulta per la condanna a un anno e 4 mesi per distruzione di beni culturali o paesaggistici, ed è contento anche di essere stato portato, da tre settimane, in carcere, a Firenze, dopo aver violato l’obbligo di dimora ed essere evaso per sei volte dai domiciliari. Si è conclusa così la mattinata in tribunale per il pittore 57enne della Repubblica Ceca che il 20 settembre dell’anno scorso ha distrutto l’opera dell’artista cinese ’Porcelain Cube’ al vernissage della mostra ’Who am i?’, a Palazzo Fava, dove era entrato ’spacciandosi’ per il direttore dei musei civici bolognesi, uno dei nomi sulla lista degli ospiti ammessi.

Avrebbe fatto tutto questo per riabilitare la figura di Ai Weiwei, che "nel suo Paese è stato arrestato e poi riabilitato, ma solo pro forma", ha spiegato l’avvocato Daniele Colangelo, che assiste il 57enne. Pisvejc avrebbe agito quindi "per denunciare la condizione dell’artista e rendere la sua storia popolare". E lo stesso concetto, in un italiano stentato, ma comprensibile, ha ha ripetuto ieri l’imputato, orgoglioso, il sorriso stampato sul volto, davanti al giudice Gilda Del Borello rendendo dichiarazioni spontanee: "Il giorno prima (dell’inaugurazione della mostra) avevo parlato con Ai Weiwei della sua situazione – ha detto Pisvejc –, dato che in Cina lui è considerato come un criminale e non come un artista. Ho distrutto la sua opera perché quel gesto diventasse il simbolo della rivolta. L’ho distrutta per questo". Tra l’altro, "pare che Ai Weiwei si sia interessato alle condizioni di salute del mio assistito", ha detto ieri l’avvocato Colangelo. La Procura ha chiesto la condanna a due anni di reclusione e 2.500 euro di multa. Colangelo aveva chiesto di derubricare il reato in danneggiamento e di assolverlo per difetto di querela, perché la denuncia è non è stata presentata dal proprietario dell’opera, ma da uno dei galleristi. La sentenza (motivazioni in 30 giorni), è stata emessa in tarda mattinata, il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche e Pisvejc è stato condannato a sedici mesi e duemila euro di multa.

Il 57enne, noto come imbrattore seriale – "non mi piace questa definizione, io sono un artista" – si è già reso protagonista di diversi episodi per cui è finito nei guai: il più eclatante, forse, quello del settembre 2018, quando nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze ha spaccato un quadro in testa a Marina Abramović, artista serba naturalizzata statunitense. . O forse quello del settembre dell’anno scorso, quando si arrampicò completamente nudo sulla statua di Ercole e Caco in piazza della Signoria a Firenze: sul corpo la scritta ’censurato’.