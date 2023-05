Alluvione a Bologna: distrutto il ponte della Motta tra Budrio e San Martino in Argine

Budrio (Bologna) – In seguito della rottura degli argini da parte del torrente Idice, e della grande pressione alla quale è stato sottoposto durante la notte, questa mattina ha ceduto il ponte della Motta, che collega lungo la provinciale 6 l’omonima località del comune di Budrio con San Martino in Argine, frazione di Molinella, nel Bolognese.

"Non avvicinatevi per nessun motivo nei pressi della zona coinvolta - avvertono i vigili del fuoco - in quanto sembra essere coinvolta anche una condotta del gas”.