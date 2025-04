Disturba i passeggeri del bus e aggredisce la Polfer: arrestato

Lunedì la Polizia ferroviaria ha tratto in arresto un cittadino ghanese, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, per lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.

Intorno alle 18, in Piazza Medaglie D’Oro, i passeggeri del bus linea 33 hanno segnalato la presenza di una persona molesta a bordo facendo richiedendo l’intervento degli agenti della Polfer che, avvicinando il molestatore per chiedere le sue generalità, sono stati aggrediti. L’uomo si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni e costringendo un agente a ricorrere alle cure sanitarie al Cau.

Lo straniero ha continuato a mantenere una condotta violenta e aggressiva e, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso anche di un ‘anello tirapugni’ poi sequestrato.

L’uomo è stato trattenuto negli Uffici della Polizia Ferroviaria del binario 1 a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prima dell’udienza di convalida dell’arresto, durante la quale è stato disposto il divieto di dimora a Bologna e provincia.