Disturba una donna e prende a testate un agente. Landino (Siulp): "Troppi rischi, servono tutele"

Ieri, intorno alle 16, un agente della Polfer è finito in ospedale dopo essere stato colpito con una testata da un tunisino di 40 anni durante un controllo in stazione. Lo straniero stava importunando una ragazza, quando due poliziotti sono intervenuti e lo hanno bloccato. Sull’episodio ha parlato il segretario provinciale del Siulp, Amedeo Landino: "Non ci stupisce l’escalation di aggressioni di donne e uomini in uniforme. Purtroppo non riusciamo più a rimanere senza parole, ma senza fiato sì, per le conseguenze in termini di salute e incolumità che può subire il collega dopo una testata violenta, forte dell’impunità che il sistema gli garantisce. Quello che ci stupisce invece è la mancanza di presa di coscienza politica nei confronti di questi gravissimi fatti, protagonisti della nostra ordinaria quotidianità".