Disturbato mentre gioca alle slot picchia due fratelli albanesi

Un banale diverbio finisce in rissa nei pressi della caserma dei carabinieri. I fatti sono avvenuti giorni fa, a Medicina, in un bar che si trova a pochi passi dalla Tenenza dei carabinieri di via Fava. A finire denunciati per rissa un italiano 45enne incensurato e due giovani fratelli albanesi di 19 e 21 anni. Ma torniamo ai fatti. Era pomeriggio. Il 45enne, residente nella zona, si trovava al bar e stava giocando alle macchinette, nell’area addetta alle slot machine. Ad un certo punto i due fratelli stranieri, che si trovavano all’interno del medesimo bar, si sono avvicinati al 45enne ed hanno iniziato a disturbarlo: dapprima rivolgendogli qualche parola, poi diventando sempre più insistenti, quasi sfidandolo. L’uomo non si è curato di loro e ha dapprima fatto finta di nulla: vedendo, però, che i due giovani stavano diventando sempre più insistenti, ha deciso di raccogliere le sue cose e andare via dal bar per dirigersi verso casa.

I fratelli, non paghi, vedendo che il 45enne si allontanava, sono usciti dal bar e hanno iniziato a seguirlo continuando a importunarlo con parole sempre più offensive ed insistenti. A quel punto il 45enne, stufo dell’aggressività dei due giovani, si è fermato e per tutta risposta, senza proferire parola, ha preso uno dei due a schiaffi. Da lì è iniziata una breve colluttazione in strada che si è presto trasformata in rissa tra i tre. Poco dopo, vedendo che il 45enne, che fino a poco prima era rimasto muto e passivo, non desisteva e continuava a sferrare colpi contro i fratelli, i due si sono messi a correre, spaventati dalla violenta reazione del 45enne, e sono arrivati alla limitrofa Tenenza dei carabinieri.

Qui hanno suonato il campanello insistentemente e si sono messi a chiedere aiuto dicendo che il 45enne li aveva aggrediti e picchiati e chiedendo ai militari di chiamare il 118 perché uno dei due, a seguito della rissa, sanguinava per una lieve lesione al volto. A chiarire la situazione è, però, intervenuto il titolare del bar limitrofo, il quale ha riferito ai carabinieri che le cose non erano assolutamente andate come descritto dai fratelli albanesi, ma bensì che erano stati loro ad attaccare briga per primi, disturbando il 45enne. Alla fine sono stati denunciati tutti e tre per rissa.

z. p.