Disturbi alimentari, il podcast. Storie di donne e speranza

Disturbi alimentari, parliamone. Un obiettivo che, spesso, diventa un’impresa, soprattutto se si tratta di avere un contatto con chi ne soffre in prima persona, e che spesso preferisce nascondersi e isolarsi. Ascoltare le storie di chi ha affrontato questo difficile percorso, però, può essere un punto di partenza. Questa è l’idea alla base de ’Il Drago nel Castello’, primo podcast che Fondazione Pass ha realizzato con Chora Media grazie all’edizione 2025 della raccolta fondi B.Great (la più lunga tavolata di Bologna apparecchiata lo scorso 31 maggio in via Rizzoli per raccogliere fondi a favore di attività di progetti terapeutici per ragazzi che soffrono di disturbi alimentari) e al sostegno di Fineco Bank, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e SEA Milan Airports.

’Il Drago nel Castello’ è un podcast che racconta storie di donne, di disturbi alimentari e dei percorsi per poterli superare. Un viaggio dentro la fragilità e il coraggio di chi affronta questa malattia, per rompere il silenzio che spesso la circonda. Un percorso di 6 puntate intimo ed emozionante, che intreccia testimonianze autentiche e sensibilità narrativa con le voci e le storie di 5 giovani testimoni (Anna, Noemi, Francesca, Giada e Benedetta), il racconto sensibile dell’autrice Irene Privitera e la guida scientifica del dottor Leonardo Mendolicchio, specialista in disturbi alimentari.

La presentazione si è tenuta lunedì, alle 18.30 alla Fondazione Pass, a San Lazzaro di Savena. "Di disturbi alimentari si parla ancora troppo poco. Le storie raccontate nel podcast sono profondamente diverse l’una dall’altra, ma portano tutte lo stesso messaggio di speranza: guarire è possibile", ha spiegato Privitera. Da oggi sarà possibile ascoltare e scaricare una puntata a settimana, ogni martedì fino all’11 novembre sulle piattaforme Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube Music.