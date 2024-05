Disturbi dell’alimentazione. In mille alla cena di Bimbo Tu

Tutti esauriti i mille posti della gigantesca tavolata allestita per l’evento benefico organizzato da Bimbo Tu, il cui ricavato verrà destinato ai progetti di sensibilizzazione e sostegno ai bambini e ragazzi che soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione.

Anche quest’anno, come nella passata edizione, la cornice sarà il cuore della città, via Rizzoli, sotto lo sguardo di una Garisenda che, seppur ferita, sarà la testimone dell’affetto e della generosità dei bolognesi. L’allestimento consisterà di una elegante e straordinaria tavola per quasi mille persone con un menù speciale firmato dallo chef Max Poggi, di Ingrediente Italia, che preparerà piatti in linea con il tema scelto per l’evento: un approccio intimo e inclusivo, che restituisca la sensibilità e la cura necessarie nel trattare un tema così delicato come quello della salute mentale, soprattutto legato ai giovanissimi che sia coerente con i valori di sostenibilità che da sempre contraddistinguono le scelte dello chef. Il dessert sarà invece preparato a cura del noto pasticcere Gabriele Spinelli.

Tra i partecipanti alla cena: Andrea Casadio; il sindaco Matteo Lepore, l’astronauta Paolo Nespoli; l’assessore Luca Rizzo Nervo; Gian Luca Galletti, presidente Emil Banca; Veronica Veronesi; Gioia Martini (Galleria Cavour); i vertici della Banca di Bologna e della Bcc Felsinea; Daniele Ravaglia di Bologna Welcome; Stefano Brugnara, presidente di Asp Bologna; l’avvocato Stefano Dalla Verità; Andrea Longanesi, direttore sanitario Ausl Bologna; i vertici di Ima e Campa, Macron, Illumia, la Fatro, Cerelia, Aeroporto Marconi, Ascom con Giancarlo Tonelli, Antonia Parmeggiani, direttrice Centro regionale Disturbi alimentazione.