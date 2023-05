Disturbi mentali, è boom A Villa Baruzziana un centro per minori

di Donatella Barbetta

Un centro diurno per under 17 con disturbi mentali aprirà in autunno a Villa Baruzziana. Il progetto dell’Ausl nasce perché sono 11.339 gli utenti seguiti dalla Neuropsichiatria infantile e nell’ultimo anno i nuovi casi "sono stati 3.900, con un aumento dell’8%, tra cui incidono maggiormente i disturbi esternalizzanti, ossia del comportamento, e autolesivi", precisa Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento di salute mentale. Nel centro diurno, struttura di carattere riabilitativo fuori dal contesto ospedaliero, "si gestiranno in modo più appropriato i casi post acuzie – aggiunge Lucchi –, quindi i minori che si presentano al Pronto soccorso o al termine di un ricovero". Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl, osserva che "nell’ambito degli utenti della Neuropsichiatria infantile, una delle carenze emerse è il setting appropriato di cure intermedie. La nuova struttura andrebbe ad aggiungersi alla risposta per acuti e ambulatoriale, immaginiamo una collaborazione per attivare nel prossimo autunno una struttura di cure intermedie per persone già inquadrate nell’ambito di un disagio di neuropsichiatria infantile che necessitano di percorsi riabilitativi". L’aumento dei casi non risparmia gli over 17: sono 1.300 i pazienti in più gestiti nell’ultimo anno dalla Neuropsichiatria adulti. Stessa tendenza anche tra gli studenti universitari. Giovanni Molari, rettore dell’Alma Mater, aggiunge che "il Sap (Servizio di aiuto psicologico, ndr) ha avuto 900 richieste nell’arco di 12 mesi, con un aumento del 10% all’anno negli ultimi due-tre anni" e ora la possibilità è stata estesa "a tutto il personale con 300 domande il primo anno", precisa Molari, osservando che sulle richieste ha inciso pure il Covid. "Anche i servizi sociali vedono una situazione molto preoccupante sulla salute mentale, soprattutto nella fascia giovanile", conferma Luca Rizzo Nervo, assessore comunale alla Salute.

Per una risposta più ‘mirata’ al disagio psichico Ausl, Ateneo e Comune puntano sul Recovery College, metodo e luogo di cura con il coinvolgimento della comunità. Lunedì nell’aula absidale di Santa Lucia si terrà il convegno ’La città come sistema d’opportunità per la salute mentale", con relatori internazionali, a cui seguiranno 13 laboratori pomeridiani aperti alla cittadinanza per approfondire i vari aspetti del Recovery College. Iscrizioni sul sito: https:site.unibo.itci-vuole-una-cittaitagendaconvegno-benessere-bene-comune.