Ditta trancia i cavi, web e telefoni fissi inutilizzabili per ore

Blackout Internet in Appennino ieri. Il guasto, che ha coinvolto prima il territorio comunale di Loiano poi quello di Monghidoro e infine quello di Monterenzio (poco dopo Livergnano, al bivio per La Guarda una ditta ha tranciato i cavi elettrici), è stato annunciato, sui social dal primo cittadino Roberto Serafini nella tarda mattinata di ieri: "Da alcune ore la rete internet é bloccata sul territorio di Loiano e Monghidoro. Lepida è stata allertata e i tecnici sono al lavoro per localizzare il guasto e ripristinare il servizio anche se non è ancora possibile fare una previsione delle tempistiche. Anche gli uffici comunali non sono in rete per contattarli é quindi indispensabile usare la linea telefonica fissa". Isolati per ora anche l’ospedale di Loiano e il poliambulatorio di Monterenzio. All’ora di pranzo un altro aggiornamento del sindaco: "Al momento non sono funzionanti le linee telefoniche fisse degli uffici comunali che pertanto risultano isolati". In serata: "Guasto trovato, manutentori al lavoro per il ripristino".