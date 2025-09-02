Divelta la croce dei fascisti trucidati: "Chi resta in silenzio è complice"

Abbattuta completamente la croce del Buco del Diavolo a Zola Predosa, la stessa che dieci giorni fa era stata profanata con un cartello di frasi d’odio ("Questi erano i fratelli antisemiti iscritti alla Repubblica fascista di Salò"), appiccicate sopra la targhetta che ricorda l’uccisione il 23 maggio 1945 di cinque zolesi, Guido Cocchi, Gaetano e Vincenzo Nadalini, Pietro Montanari e Ferruccio Zocca, perché ritenuti compromessi con il ventennio fascista.

"Si tratta di un gesto grave e inaccettabile, che offende non solo la memoria dei caduti, ma l’intera comunità zolese", si legge in un comunicato firmato da Stefano Lelli, Alessio Sanfelici e Silvia Braicovick del gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Zola Predosa. "A 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale – proseguono i consiglieri meloniani – continuare a infangare le croci dei morti significa non aver compreso che la memoria, comunque la si pensi, non deve mai essere negata o nascosta. Ancora più grave è constatare che, dopo il primo episodio, non vi siano state prese di distanza in forma ufficiale da parte delle istituzioni comunali, se non una brevissima considerazione. Il silenzio, in questi casi, rischia di trasformarsi in assenso e di alimentare nuove tensioni invece di spegnerle". Luca Lorenzini, segretario del Pd locale e capogruppo in consiglio comunale, prende subito le distanze.

"Condanniamo questo ulteriore atto vandalico – afferma – che tocca la memoria e il diritto delle famiglie a piangere i propri morti. Atti come questo si ripetono spesso anche su cippi e targhe che ricordano la Resistenza". Condanna anche del sindaco Pd Davide dall’Omo, anche se con qualche distinguo. "Fuori dalle strumentalizzazioni politiche – sottolinea – proviamo tutti a rispettare, da una parte, la memoria personale e il dolore privato e, dall’altra, la memoria collettiva della nostra storia. Quest’ultima dovrebbe essere occasione per imparare, per comprendere e per costruire una convivenza civile più matura. Zola Predosa è ed è sempre stata una comunità democratica e aperta, capace di confronto: anche in questo caso, sta a noi scegliere la strada della consapevolezza, del rispetto e del dialogo".

"È importante – prosegue Dall’Omo – non sovrapporre al ricordo affettivo una lettura politica semplificata o divisiva che poi rischia di suscitare incomprensioni e reazioni. Nella frase sulla targa al Buco del Diavolo (’i fratelli hanno ucciso i fratelli’) qualcuno può leggere una connotazione più politica che umana, volta ad annullare la differenza delle motivazioni alla base della violenza brutale che si ebbe da più parti in quel periodo storico".

