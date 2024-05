Divelto il ’portavelox’. Indaga la Polizia locale

Che sia vandalismo o azione di un ‘commando’ anti-autovelox, fatto sta che alcune notti fa alla periferia di Calcara è stato messo fuori uso uno dei venti ‘portavelox’ arancioni installati tra 2022 e 2023 dal Comune di Valsamoggia nei tratti di strada dove storicamente si è registrato un alto tasso di incidentalità o di violazione dei limiti di velocità.

Si tratta di uno dei ben noti contenitori con asole passanti che permettono alla Polizia locale di collocare temporaneamente un apparecchio autovelox mobile col compito di riprendere e in seguito sanzionare le violazioni al codice della strada. Nel mirino di ignoti è finito quello installato in via Augusto Ferrari, la strada del centro di questo storico abitato a valle di Crespellano che si dirige verso la Madonna della Provvidenza e Piumazzo.

A lato della pista ciclabile protetta da una fettuccia messa dalla Polizia locale giace la colonnina abbattuta a forza e divelta dal fissaggio alla piattaforma di cemento. All’apparenza nessun segnale del marchio di fabbrica dell’originale o degli emuli del ‘fleximan’ (identificato pochi giorni fa) attivo in Veneto. Ovvero nessun taglio evidente nella scatola metallica ribaltata.

"Difficile distinguere l’opera di un vandalo di quelli che ogni tanto fanno danni in zona dalla bravata di una persona radicalmente ostile a questi dissuasori", commenta una residente. Fatto sta che la Polizia locale indaga per risalire all’autore o agli autori di un gesto stigmatizzato dal sindaco Ruscigno che non si meraviglia: "Abbiamo un genio anche a queste latitudini!", ha commenta sul suo profilo social. "Un ‘poraccio’ direi, perché quei box sono, di fatto, deterrenti per far capire alla gente che non si può sfrecciare nei centri urbani come in pista, sfiorando bambini e ciclisti, con conseguenze spesso tragiche. Box richiesti a gran voce da residenti e che non fanno ‘cassa’ dato che le multe fatte si contano sulle dita di una mano".

g.m.