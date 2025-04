Diventare partigiani: l’avventura di quattro amici

‘Fuochi d’artificio’ di Susanna Nicchiarelli racconta la Resistenza dei bambini, quattro amici tra i 12 e i 13 anni che sognano la fine del conflitto. Quando scoprono che la loro età consente di evitare perquisizioni, aiutano in segreto i partigiani fingendosi il fantomatico Sandokan. Stasera alle 19,30 la regista di ‘Miss Marx’ e ‘Nico, 1988’ presenta la serie tv al Modernissimo nell’ambito della retrospettiva ‘Viva la libertà’.

Nicchiarelli, è contenta di festeggiare il 25 Aprile a Bologna? "Molto. Mi sembra una conclusione molto bella del viaggio per questa serie. Sono contenta anche del fatto che siano proiettati tutti gli episodi perché per me, che sono una regista di cinema, è una frustrazione il fatto che non venga vista integralmente".

’Fuochi d’artificio’ è la sua prima serie tv. Che esperienza è stata? "L’ho vissuta come un lungo film di quattro ore. Un film d’avventura per ragazzi legato al cinema anni Ottanta con cui sono cresciuta, da ‘Stand by me’ ai ‘Goonies’. Si rivolge a un pubblico ampio, di ragazzi e adulti. Attraverso la lente d’ingrandimento dell’avventura e il punto di vista dei più giovani racconta di temi importanti".

Perché allora ha scelto di girare una serie tv e non un film? "Volevo realizzare qualcosa di popolare, che arrivasse a un pubblico ampio, di generazioni diverse. E infatti la prima serata su Rai 1 ha raggiunto tre milioni e mezzo di spettatori. In più, nel romanzo succedono tantissime cose e un film sarebbe stato semplicemente affollato di eventi".

Ha iniziato a leggere il romanzo da cui è tratto il film durante la pandemia con i suoi figli… "Il pregio del romanzo di Andrea Bouchard è che tratta i valori della Resistenza come valori simbolici proiettati verso il futuro. Il personaggio di Marta, per esempio, è pacifista e combatte affinché la guerra finisca. Si parla di lotta per la libertà e per la giustizia, temi che arrivano ai giovani di oggi".

Ha detto che ama dirigere bambini e ragazzi. Cosa le piace del lavoro con i piccoli attori? "Il rapporto è molto più immediato e sincero. Nonostante gli adolescenti siano già complessi, hanno meno filtri. Per una regista questo è un materiale bellissimo da gestire, è come avere a che fare con i propri figli".

Ha detto che tutti i suoi lavori sono politici. "La dimensione politica c’è sempre quando si vuole creare una riflessione collettiva e un dialogo tra le persone, altrimenti si creano solo occasioni di consumo e non è quello che mi interessa. È il motivo per cui sono felice di proiettare ‘Fuochi d’artificio’ in sala a Bologna".

Cosa ne pensa dell’appello del governo alla sobrietà per il 25 Aprile che coincide con i giorni di lutto del Papa? "Non ho mai visto celebrazioni del 25 Aprile che non fossero solenni e, se vogliamo, anche sobrie, nel senso che non mi sono mai sembrate carnevalesche. La ritengo una comunicazione un po’ superflua".