Diverse abilità in scena con Gli Amici di Luca: "Il teatro è terapia"

Se il teatro è terapia e la cultura è cura, l’associazione Gli Amici di Luca ha trovato la medicina per stare al fianco delle persone con fragilità, rendendole protagoniste di un viaggio. Lo fa ancora una volta con Diverse abilità in scena, rassegna teatrale in partenza martedì, che compie diciotto anni. Un lungo percorso di teatro sociale, che ha saputo trasformare le persone in stato di post coma - e non solo - in veri e propri attori, protagonisti della kermesse di spettacoli. "Ospitiamo, oltre alle nostre produzioni, anche spettacoli di altre associazioni che si occupano di disagio sociale – commenta Fulvio De Nigris, direttore del centro studi per la ricerca sul coma Gli Amici di Luca –. In più, grazie alla vittoria del bando Pnrr, con il progetto Diverdigital, renderemo tutti gli spettacoli reperibili in rete, come Over The Moon e Progetto Oz, in scena quest’anno".

Il tempio è ancora il teatro Dehon, che "sarà sempre aperto a questa e ad altre iniziative che riguardano socialità e collettività – sottolinea Piero Ferrarini, presidente e direttore artistico del Dehon –. Questo è lo spirito del teatro: non si tratta di un’attività collaterale, ma parte integrante dell’offerta culturale". L’iniziativa, di cui Qn - il Resto del Carlino è media partner, prende vita martedì alle 21, con La trilogia della libellula, spettacolo dedicato alla perdita di un figlio. Negli appuntamenti successivi, si parlerà di violenza di genere e di cancro al seno, dando spazio anche al tema del viaggio, quello intrapreso proprio dagli attori. "La rassegna è una possibilità di scoprire nuove visioni, oltre ai pregiudizi e alle barriere che nella società possiamo avere – conclude la delegata alla Cultura, Elena Di Gioia –. Questo ci aiuta a essere prossimi agli altri, ma anche pieni di cultura".

Mariateresa Mastromarino