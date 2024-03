Divertimento senza barriere: nuovo gioco inclusivo nel parco di via Berlinguer

Al Comune di Vergato è stato assegnato un contributo di 4.155 euro per rendere più inclusive le aree gioco.

"Grazie al contributo che ci è stato assegnato – spiega il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – abbiamo colto questa occasione per andare a sostituire un gioco per disabili che si era rotto nel parco di via Berlinguer (nella foto). Siamo contenti di dare così una concreta possibilità di inclusione ai bambini diversamente abili che frequentano il parco. E’ un ulteriore arricchimento dell’offerta aggregativa e sociale su cui stiamo lavorando fin dal nostro insediamento e in cui crediamo fortemente. Queste operazioni, anche se possono apparire piccole o semplici, in realtà hanno un grandissimo valore sociale e culturale ma soprattutto sono rivolte alle fasce più deboli, cui la nostra amministrazione dedica grandissima attenzione". Il gioco preesistente è stato rimosso perché oggetto di vandalismi e di difficile manutenzione.