Divertimento senza età alla Festa delle famiglie

Una stagione tutta nuova sta per iniziare per i giovani di Ozzano con l’Estate Ragazzi 2025. In previsione della fine dell’anno scolastico, la Parrocchia di Ozzano ha informato le famiglie della proposta di Estate Ragazzi per il 2025. Il periodo va dal 9 al 20 giugno, per ragazzi dai 7 ai 12 anni. Il costo è di 100 euro a settimana e comprende i pasti, merenda, laboratori, giochi e le attività. I documenti necessari sono la tessera sanitaria genitore e bambino, documenti di identità e certificazione relative ad allergie, intolleranze o altre problematiche fisiche che necessitano di un sostegno personalizzato. Le iscrizioni si terranno nel Salone Polivalente della Chiesa Sant’Ambrogio, ingresso da Piazza Allende, nelle seguenti giornate: venerdì 17 maggio dalle 16 alle 18,30, sabato 18 maggio dalle 15,30 alle 17,30. Tante le iniziative e le novità che la parrocchia propone quest’anno e che verranno annunciate nel prossimo periodo. Le famiglie, a Ozzano, però, sono al centro dell’impegno non solo della parrocchia, ma anche dell’amministrazione, che organizza svariati eventi durante l’anno. Ne è un esempio la Festa delle famiglie, che si è tenuta sul territorio e che ha avuto grandissimo successo.

Migliaia le persone che anche quest’anno hanno partecipato alla Festa delle Famiglie, giunta alla sua quinta edizione. Un evento che si è svolto al Green Park di Ponte Rizzoli, con mamme e bambini arrivati da ogni parte della provincia e della regione per prendere parte anche al mercatino, consolidando i valori e le politiche dell’antispreco per favorire un’economia circolare con lo scopo di allungare il ciclo di vita di oggetti e vestiti. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ozzano, è stata organizzata da Stefania Fazzi, in collaborazione con Bologna Bimbi, l’associazione il Ponte e Arci Ozzano.

"Ogni anno cerchiamo di proporre sempre attività innovative – spiega Fazzi – tanto che quest’anno oltre alla presenza di Pompieropoli abbiamo organizzato un’attività utile per gli adulti, cioè il corso di disostruzione delle vie aree in età pediatrica a cura della Pubblica Assistenza di Ozzano - San Lazzaro. Grazie a quanti hanno permesso tutto questo e ai tanti sponsor". Presenti anche i volontari di Amo Ozzano e dell’Auser. Una giornata trascorsa all’insegna del divertimento che ha visto anche uno spettacolo di burattini e il truccabimbi a cura dell’Associazione La Garisenda, mentre nel campo da calcio erano presenti lego giganti e macchinine, una struttura di gonfiabili per tutti i bambini, bolle di sapone e gelati.

Zoe Pederzini