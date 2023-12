Si avvicina alla ex nonostante il divieto: 20enne in carcere

Bologna, 26 dicembre 2023 - Appena tre giorni prima di Natale i carabinieri gli avevano notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, che lo aveva denunciato per violenza sessuale e stalking. Ora, quello stesso ventenne, italiano, è stato arrestato e portato nel carcere della Dozza per avere violato la misura, raggiungendo la ex, una coetanea, per minacciarla e coprirla d’insulti.

Il giovane aveva difatti prima cercato di contattare la ragazza tramite un conoscente, poi riuscendo nell’intento, ne aveva approfittato per ingiuriarla e minacciarla.

Raggiunto sul posto di lavoro dai carabinieri della Stazione Bologna, il 20enne è stato arrestato e portato in carcere.