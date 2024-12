Divieto di scoppi di fuochi e petardi

Per ridurre i rischi per l’incolumità di persone e animali e il disagio causato ai cittadini dai botti di Capodanno, fino alle 24 del 6 gennaio resterà in vigore il divieto di accensione e lancio di fuochi d’artificio, di scoppio di petardi, nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico.

Il divieto è valido in tutti i luoghi pubblici, in particolare in prossimità di scuole, parchi, uffici pubblici e luoghi di culto, nonché nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o direttamente interessate aree e spazi ad uso pubblico. È inoltre vietato l’utilizzo, anche in luoghi privati, di fuochi pirotecnici non in libera vendita e senza rispettare le relative istruzioni per l’uso. Le violazioni all’ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria compresa tra i 25 e i 500 euro.