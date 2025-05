Dlf, progetto in dirittura d’arrivo. Lepore: "Non sarà un mangificio"

Si muove ancora qualcosa attorno al Dopolavoro ferroviario, che "non diventerà un mangificio". Come anticipato nei mesi scorsi dal Carlino, a giorni il Comune diventerà proprietario degli spazi tra via Stalingrado e via Sebastiano Serlio acquisendoli da Fs Sistemi urbani (costola di Ferrovie). È quel punto che l’amministrazione potrà far partire i lavori di riqualificazione per un investimento di oltre 11 milioni di euro. L’area, però, non sarà stravolta: parola del sindaco Matteo Lepore, che l’altro giorno ha toccato l’argomento durante l’assemblea civica dedicata ai progetti sulla Bolognina.

"Il Dlf per anni è stato un luogo importante e storico, ma non in mano ai cittadini e al Comune – ricorda il primo cittadino –. Anzi, recentemente ci sono state delle indagini che hanno svelato anche prolungamenti della ‘ndrangheta all’interno dell’area e io sono orgoglioso di dire che la prossima settimana questa diventerà del Comune".

La volontà pare quella di preservare le varie realtà che animano il Dlf da diversi anni. Molti, infatti, con la notizia dell’acquisizione da parte di Palazzo d’Accursio hanno paventato il timore di vedersi scacciati dagli spazi ormai fulcro delle attività. Poi i primi colloqui con l’amministrazione, il rogito a marzo, l’auspicio di continuare sulla linea del dialogo e la voglia, soprattutto, di rimboccarsi le maniche per un nuovo Dlf.

"Non toglieremo tutte le associazioni che ci sono e il Dlf non diventerà un mangificio – chiarisce Lepore –, così come non vogliamo mettere al Dlf un albergo di lusso. Lo lasciamo come’è, mettendo però a posto l’Arena Puccini e i sentieri verdi, riqualificando molti dei contenitori a disposizione".

Gli interventi, a partire dallo spazio per cinefili e proiezioni all’aperto da rimettere in sesto, non mancheranno, Ci saranno dei lavori, dunque, ma il punto è che il Dlf "deve essere delle associazioni, di quelle sane e non delle altre, dei cittadini che vogliono dare una mano".

Nelle prossime settimane è prevista l’avvio della progettazione esecutiva. L’inizio dei cantieri nello specifico è previsto entro dicembre, con l’obiettivo di restituire i nuovi spazi alla città entro un paio di anni, quindi per il 2027. Verranno restaurate come detto l’Arena Puccini e la fontana, riqualificati gli spazi aperti e realizzate le reti dei sottoservizi per un costo complessivo di 6,5 milioni che riguarderà proprio la riqualificare della parte monumentale del parco. In attesa di capire il futuro per le varie realtà interne.

fra. mor.