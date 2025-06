Do ut do, il gran finale al Mast. Ospite d’onore Nino Migliori

Domani alle 18.30 al Mast Auditorium è in programma la presentazione del catalogo dell’edizione 2025 di do ut do, progetto d’arte e charity a sostegno della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli. Il tema di questa edizione è il Desiderio, inteso come impulso creativo, etico, emotivo e relazionale.

Durante l’incontro, moderato da Michele Cogo (direttore Fondazione Bottega Finzioni Ets), interverranno Lorenzo Balbi (direttore artistico MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna), Mariapia Bobbioni (psicoanalista), Pierpaolo Forte (docente di diritto amministrativo), Giacomo Ghidelli (scrittore e saggista), Roberto Grandi (massmediologo), Alessandro Guerriero (non-influencer) e Sebastiano Maffettone (docente di filosofia politica). Ospite d’onore Nino Migliori, artista e autore delle opere in catalogo.

Il volume raccoglie le immagini delle opere esposte nella mostra Nino Migliori, i Miei Gioielli, ospitata lo scorso novembre presso il Museo Civico Archeologico (a cura di Balbi e in collaborazione con la Fondazione Nino Migliori), e propone una riflessione corale sul desiderio attraverso i contributi di intellettuali e studiosi.

É possibile prenotarsi telefonando al seguente numero 051 271060 o inviando una mail a info@doutdo.it.