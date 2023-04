"Dobbiamo ancora imparare a vergognarci del fascismo"

di Pierfrancesco Pacoda

È uno spazio offerto alla città, il Comunale Nouveau, un luogo che, nelle intenzioni delle istituzioni, accoglierà non soltanto le produzioni del Teatro Comunale nei lunghi anni previsti per la ristrutturazione, ma anche un cartellone con i diversi linguaggi culturali. Lo ha sottolineato anche la delegata del sindaco alla Cultura Elena Di Gioia ricordando a questo proposito l’intenzione di "creare una nuova geografia culturale nella zona della Fiera, facendo conoscere ancora di più ai cittadini questo nuovo teatro".

Non solo lirica, quindi, per la prima volta nell’appuntamento in programma domani (ore 20.30) e cioè ’Il Duce delinquente’ (Corvino produzione), con Aldo Cazzullo, Moni Ovadia e la pluristrumentista Giovanna Famulari, che si alternerà al violoncello e al pianoforte. Un racconto degli anni terribili della dittatura di Mussolini, promosso dal Comune, dunque, con l’importante sostegno della Regione Emilia Romagna, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile. Ingresso gratuito su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite nel canale del Teatro Comunale di Bologna https:www.eventbrite.itebiglietti-il-duce-delinquente-618165558827.

Cazzullo, lei dice che il suo spettacolo ci fa capire perché dobbiamo vergognarci del fascismo. Dobbiamo ancora capirlo?

"Purtroppo sì. Sono ancora tantissime le persone che ritengono che, in fondo, Mussolini sia stato un bravo statista e che la sua deriva nasce con l’incontro con Hitler che lo trascina in guerra. Dimenticando quanto feroce sia stata la dittatura fascista sin dal suo avvento, con la persecuzione, il carcere, l’annientamento di ogni voce dissidente, sino alla pratica diffusa dell’omicidio, pensiamo al caso Matteotti. Non possiamo scindere la figura di Mussolini in un pre e dopo Hitler. È incredibile, ma non esiste in Italia una cultura realmente condivisa dell’antifascismo".

Come si sviluppa lo spettacolo?

"Ci sono le letture di pagine del mio libro ’Mussolini il capobanda’(Mondadori- Strade blu, ndr), alternate a una serie emozionante di interventi basati su alcuni carteggi, come le lettere di Matteotti alla moglie Velia, quelle di Piero Gobetti alla moglie Ada. Moni Ovadia, accompagnato da Giovanna Famulari al violoncello e pianoforte, canta brani del Ventennio, dalle canzoni che hanno accompagnato l’ascesa del fascismo, come Faccetta Nera e Giovinezza a melodie in ebraico, in spagnolo, in greco, che ricordano la folle politica coloniale del dittatore. Il pubblico si troverà immerso in una dimensione dove il rigore della ricostruzione storica si mescola all’emozione, alla domanda di sempre, ’Come è stato possibile?’".

Una emozione tangibile in sala?

"Sì, specie in Emilia, che è terra dove la sensibilità antifascista è diffusa, fortemente radicata, sicuramente la regione italiana dove la consapevolezza di quello che è stato il dominio di Mussolini è più forte. E sempre, alla fine dello spettacolo, mi raggiungono persone, spesso in lacrime, che hanno storie bellissime da raccontare, di nonne, di zie partigiane che hanno dedicato la loro gioventù all’opposizione al fascismo. Storie che dovrebbero far parte di una memoria di tutti e che invece rischiamo di perdere".

L’antifascismo non ha un colore politico...

"La lotta a Mussolini non conobbe colore, c’erano giovani preti, suore, tantissimi cattolici, ragazzi che nemmeno sapevano cosa fosse un partito e che hanno sentito il bisogno di opporsi. E’ per il loro sacrificio che dobbiamo vergognarci del fascismo".