"Dobbiamo cambiare la strategia"

Per dare un primo segnale di sostegno alle aziende danneggiate Confagricoltura Emilia Romagna chiede di anticipare al 30 agosto il pagamento dei contributi della Politica agricola comune previsti per il 16 ottobre. Mentre il presidente bolognese Guglielmo Garagnani (nella foto) sottolinea la successione di un’annata complicata: "Quanto accaduto l’altro pomeriggio è soltanto l’ultimo drammatico evento di un’annata critica. Il fenomeno atmosferico caratterizzato dai forti venti a raffica discendente si è palesato ancora una volta in maniera devastante colpendo terreni e strutture. Le nostre aziende sono allo stremo delle forze - dice il presidente - e la loro fiducia sta incominciando a vacillare. Siamo infatti dentro ad una tempesta perfetta a cui, oltre agli eventi atmosferici, vanno aggiunti anche la crisi di mercato e una politica europea che non aiuta la nostra agricoltura. Insieme alle Istituzioni e agli enti preposti, è necessario quindi rivalutare totalmente la strategia da adottare per arginare gli effetti del cambiamento climatico, considerando che dovremmo abituarci sempre di più a questi scenari. Non vorremmo infatti che tutto questo diventasse una drammatica abitudine per l’intera filiera e che, una volta passata spenti i riflettori sull’accaduto, gli unici a pagarne le spese fossero gli agricoltori".