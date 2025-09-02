Docenti e collaboratori, gli organici. A scuola uno su tre è precario. Cisl: "Lavoratori da stabilizzare"

I dati sul reclutamento del personale scolastico confermano una situazione di criticità. La media di precariato tra insegnanti e Ata si attesta attorno al 30%". A lanciare l’sos sul nuovo anno scolastico, al via il 15 settembre, è il segretario provinciale della Cisl Scuola, Claudio Guido Longo che mette in fila i dati della tornata di nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato di insegnanti e Ata (segretarie, tecnici, Dsga e collaboratori scolastici). In sintesi: anno nuovo, problemi stravecchi. Precariato in primis. "Senza interventi concreti e duraturi – osserva Longo -, la stabilità del personale e la qualità dell’insegnamento rischiano di restare un miraggio, lasciando il sistema scolastico sempre più vulnerabile e precario con tutte le implicazioni che ne derivano per studenti e famiglie".

Cominciamo con gli insegnanti. Alla materna, su 206 posti disponibili (comuni e sostegno) per le assunzioni in ruolo, ce ne sono state solo 48 (23% di copertura). Alle elementari, su 1.045 posti disponibili, sono state immesse in ruolo 215 maestre (20,5%). Infine medie e superiori: su 1.119 posti disponibili prof, le nomine sono state 155 (14%). "Pur se leggermente aumentati rispetto allo scorso anno e in attesa di eventuali immissioni in ruolo da concorso Pnrr2 – analizza il segretario della Cisl Scuola -, i tassi di copertura sono insufficienti". La persistente distinzione tra organico di diritto e di fatto, "unita a scarse risorse economiche, contribuisce a una situazione di precariato con quote senza eguali nell’ambito dell’Ue", accusa Longo. Non va meglio sul fronte delle supplenze. Sul tavolo, vanno arruolati come supplenti annuali 158 maestri della materna (+91 spezzoni: cattedre dalle 6 ore in su); 830 maestri dell’elementare (+225 spezzoni); 428 prof delle medie (+250 spezzoni) e 536 prof delle superiori (+340 spezzoni).

Passando alle immissioni in ruolo degli Ata, su 131 posti disponibili come assistenti ammnistrativi (segretarie), ne sono stati coperti solo 37; su 38 tecnici ne sono stati assunti 7 e su 398 collaboratori scolastici, di ruolo ce ne saranno solo 128. Di conseguenza tutto quello che è rimasto scoperto è destinato a supplenza. Sempre precari sono gli Ata in più autorizzati dall’Ufficio scolastico regionale. Si tratta di 227 collaboratori scolastici, 32 amministrativi, 49 tecnici e 4 addetti alle aziende agrarie. Tutte queste nomine sono in agenda dal tre settembre. Infine, sono molto pochi, per la precisione 4 su 22 (erano 6 lo scorso anno), gli istituti comprensivi cittadini che non chiedono la deroga del 30% alla presenza di bambini stranieri tra i banchi di una stessa classe. Mentre nell’area metropolitana le deroghe fioccano. In città, non chiedono la deroga gli Ic 13,17,19 e 20. Sulle superiori, invece, chiedono la deroga al 30% gli Iis Manfredi Tanari, Pier Crescenzi Pacinotti Sirani, Belluzzi Fioravanti, Rosa Luxemburg e Ipsas Aldrovandi Rubbiani.