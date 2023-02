Docenti migliori Non basta avere stipendi più alti

Paolo

Marcheselli*

Oggi si può affermare che la nostra scuola esprime in media un’offerta formativa ampiamente sufficiente. Ma sono necessari interventi su: ordinamenti, stato dell’istruzione secondaria di I° grado, adeguamento organizzativo, sburocratizzazione, completamento del processo di autonomia, adeguamento dell’edilizia scolastica, riforma degli organi collegiali... L’obiettivo di questi interventi non può prescindere da una parallela riforma degli stati giuridico ed economico, anche per valorizzare il fondamentale ruolo di dirigenti e personale docente e non docente, restituendo loro anche un ruolo sociale oggi molto indebolito. Riformare lo stato giuridico del personale significa rivederne il sistema di reclutamento (che non può prescindere dall’introduzione di criteri coerenti con le competenze culturali e lavorative richieste), la formazione di ingresso, la continuità dell’aggiornamento e quella didattica, la professionalità richiesta ai docenti di sostegno, la riduzione del precariato.

Di certo l’adeguamento economico a favore del personale concorre all’obiettivo di migliorare l’offerta formativa ed educativa e a riconoscere ruolo e funzioni sempre più impegnative, restituendo agli insegnati la considerazione anche sociale che meritano. Tali riforme non potranno però comprimere l’istituto del CCNL che deve mantenere inalterato il proprio compito di tutela giuridica ed economica dei lavoratori. Il Ministro dell’Istruzione accantoni anche solo l’idea di differenziare gli stipendi dei docenti in base alle regioni in cui viene prestato il servizio (nuove gabbie salariali?): le differenziazioni retributive possonodevono essere solo considerate con incentivi utilizzando risorse messe a disposizione delle scuole per riconoscere il maggiore carico derivante dal servizio prestato in sedi disagiate o per corrispondere a impegni di lavoro aggiuntivo rispetto ai compiti ordinari di servizio.

* Già provveditore agli studi