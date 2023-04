Documenti inediti e atti giudiziari Prende vita l’archivio di Monte Sole

Un nuovo archivio prende vita. E’ stato inaugurato con una festa il nuovo Archivio del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto - Centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra alla Casa della memoria di Marzabotto (via Porrettana Sud 1). Dopo circa tre anni di riordino e inventariazione, prende forma un archivio, completamente rinnovato e in gran parte inedito, di carte, foto, video, atti processuali e manifesti, utili per comprendere e studiare l’eccidio di Monte Sole, avvenuto in questo territorio più di 79 anni fa, e la memoria attiva che ha generato. Una realtà completamente rinnovata che sarà accessibile a tutti: dagli addetti ai lavori ai semplici curiosi che hanno voglia di approfondire una delle pagine più buie del nostro tempo. Inoltre gran parte del materiale, che è stato digitalizzato, sarà consultabile sul portale Archivi Er, il sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna.

Durante la festa, dopo i saluti del comitato, il lavoro archivistico svolto è stato brevemente illustrato dalla storica Eloisa Betti, la responsabile scientifica del progetto di consolidamento dell’archivio per conto del Comitato, ma sono intervenuti anche gli archivisti della cooperativa Ebla che, insieme all’informatico Carloalberto Canobbi, hanno realizzato le varie attività di riordino e inventariazione.

"Non è una semplice inaugurazione-presentazione, rivolta agli addetti ai lavori, ma una festa per tutti – come spiega il direttivo del Comitato -. Perché ’qui dentro’, come dice il padre della bimba protagonista dell’Uomo che verrà sulla pancia incinta della moglie - ’c’è la vita’. Proprio quella vita che, come per quel bambino, non potrà mai vivere o sarà spenta in modo terrifico in pochi giorni di tregenda a Monte Sole. Ed è quella vita interrotta che noi, i venuti dopo, vogliamo celebrare, di cui vogliamo gioire, con tutte e tutti coloro che sfogliando quelle carte, visionando quelle foto e quei video, ammirando quei manifesti, per le più diverse ragioni, ripercorreranno sentieri, udiranno voci, rifletteranno su eventi e catene di fatti di e su un Monte Sole che dopo 79 anni ci offre di e ci impegna a vivere più che mai".

Per informazioni potete scrivere a: [email protected] oppure visitate il sito https:www.martirimarzabotto.itarchivio.