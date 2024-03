Dodi Battaglia nel 1968 con Endrix

All’appuntamento in Feltrinelli per raccontare i favolosi anni Sessanta di Londra attraverso questo nuovo libro pubblicato meno di un mese fa presenzierà anche Dodi Battaglia dei Pooh, gruppo storico italiano di cui Franco Dassisti è biografo ufficiale. E se il collega Roby Facchinetti ha scritto per Swinging 60s una splendida memoria in cui racconta quanto quell’aria di novità lo inebriò ("La mia prima volta a Londra, però – scrive –sarebbe stata qualche anno dopo, nel 1972, con i Pooh, in occasione dell’uscita inglese di Alessandra. Scattammo il nostro primo servizio fotografico importante e comprammo gli stivaletti alla Beatles, col tacco altissimo. Ma già dalla fondazione, nel 1966, i Pooh erano vestiti e pettinati in quella maniera), Dodi Battaglia racconterà dal vivo i suoi Sessanta.

Soprattutto, quel 26 maggio 1968 in cui, con i Meteors, tra i gruppi spalla di Hendrix, in cui militavano anche il cantante Ivo Faccioli e il chitarrista Jimmy Villotti, aprì a Bologna per Jimi, suonando cover dei pezzi del chitarrista di Seattle. b. c.