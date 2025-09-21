Dodici medaglie agli internati : "Sono padri della Repubblica"

"Oggi è una giornata importante, la prima giornata dedicata agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Una giornata istituita a gennaio di quest’anno che ricorda il sacrificio dei nostri militari, furono più di 650mila fatti prigionieri nei giorni successivi all’8 settembre". Così, il prefetto Enrico Ricci ha introdotto la cerimonia di consegna delle 12 medaglie d’onore agli uomini che dopo l’Armistizio del ‘43 sono stati internati nei campi nazisti. La giornata, istituita dalla legge 6 del 13 gennaio 2025, si celebra il 20 settembre perché in questo giorno nel 1943 Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l’Armistizio in quella di ’internati italiani’, impiegandoli nel lavoro coatto nei campi di concentramento. Secondo il nuovo statuto gli internati avrebbero riconquistato la propria libertà solo se avessero collaborato con i nazisti e la Rsi. "La stragrande maggioranza di loro, – ha proseguito Ricci – nonostante fossero sottoposti a pesanti vessazioni rifiutarono ogni collaborazione". E molti di essi pagarono con la vita: "50mila non rientrarono" ha ricordato il prefetto. "In un momento tragico i nostri nonni seppero fare una scelta giusta" ha proseguito Ricci. "Quindi ricordiamo quel sacrificio che è un atto fondativo della nostra Repubblica", ha concluso il prefetto. Durante la cerimonia Ricci ha consegnato le 12 medaglie d’onore, concesse dal presidente della Repubblica, ad altrettanti uomini che non hanno ceduto al ricatto nazista. Tanta la commozione di chi, soprattutto figli e nipoti, ha ritirato le medaglie dei parenti ormai scomparsi. Le medaglie sono state assegnate a Giuseppe Dalla Casa, Gino Lenzi, Romeo Menarini, Giuseppe Mignani, Anello Gieri, Libero Manganelli, Nino Preti, Mario Sforza, Pietro Modelli, Luigi Minciotti, Giuseppe Zappa e Guido Baraldi.

Claudia Balbi