"Dogane, riorganizzazione nel caos"

È partita il 2 maggio, con l’attivazione degli Uffici Unici Dogane e Monopoli (UADM) di Emilia-Romagna e Marche, la sperimentazione della riorganizzazione dell’Agenzia. Gli uffici unici si occuperanno di tutte quelle materie precedentemente di competenza dell’Agenzia. Una riorganizzazione che è stata fortemente contestata dai sindacati. A tal proposito, si è espresso Raffaele Procopio, Segretario nazionale della UILPA Dogane e Monopoli: "Lungo tutto il percorso preparatorio, l’Agenzia è stata autoreferenziale e quasi tetragona a ogni suggerimento o critica del sindacato, mentre con gli operatori economici non si è proprio confrontata. Senza un solido piano di formazione, i lavoratori si troveranno ad agire su materie mai trattate prima. È un azzardo i cui costi – dichiara Procopio – ricadranno sugli operatori economici, sulla collettività e sui lavoratori dell’Agenzia".

Anche Maria Salemi e Paolo Santaniello, rispettivamente Segretaria Territoriale dell’Emilia-Romagna e Segretario Territoriale delle Marche, hanno denunciato un’analoga assenza di coinvolgimento in una nota congiunta: "L’Agenzia ha avocato a sé gli atti di micro-organizzazione che dovrebbero essere di competenza dei direttori dei singoli uffici. Non sono stati sentiti né i sindacati né le imprese locali. La chicca – continuano i sindacalisti – è la creazione da parte del direttore territoriale di oltre un centinaio di figure di coordinamento laddove è già poco il personale operativo. Chi le pagherà visto che il finanziamento delle figure di coordinamento è materia contrattuale, mentre l’Agenzia non ha stipulato alcun accordo di livello centrale o territoriale?"