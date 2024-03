’Dogs portraits’: scatti teatrali per il palcoscenico dell’affetto

Fedele figura di riferimento delle nostre vite, il cane è stato uno degli animali più rappresentati nel mondo della storia dell’arte. Tra i vari esempi che si potrebbero riportare, ci si limita a ricordare i meravigliosi mosaici di Pompei, i quali, peraltro, consentono comprendere come il suo rapporto con l’uomo sia radicalmente cambiato nel tempo. È questo il concetto alla base della mostra di Francesco Pergolesi – a cura di Carla Testore e intitolata ‘Dog portraits’ – che si apre oggi alle 18 alla Galleria Forni.

Nato a Venezia nel ’75, Pergolesi è un artista e fotografo residente a Torino, a cui la Residenza Reale di Villa della Regina ha dedicato una grande personale la scorsa primavera. Nella galleria di via Farini 26/f sono esposte venti fotografie in cui labrador, chihuahua o bulldog diventano attori protagonisti di scatti che assomigliano a rappresentazioni teatrali pregne di poesia e di effetti scenografici accattivanti. Così facendo, l’artista mette in atto una piccola magia in grado di tramutare i nostri amici a quattro zampe in piccole creature immortali.

Il cane, un tempo compagno indispensabile soprattutto per la caccia, ha affermato la sua presenza affettiva nell’ambito familiare, passando dalla cuccia nel cortile al comodo divano di casa. Pertanto, l’ambiente domestico di Pergolesi deve essere concepito sia come spazio fisico, sia come spazio emotivo che il padrone regala al proprio cucciolo. È nell’eleganza e nella ricchezza dei dettagli del ’teatro’ di Pergolesi che è possibile riconoscere i tratti della pittura di genere, oltre alle più moderne tecniche fotografiche.

L’artista stesso spiega il senso dietro al suo progetto: "Dietro ogni scatto si celano riferimenti e citazioni artistiche, cinematografiche o letterarie. Il progetto è stato ambientato all’interno di case reali, rivisitate e messe in scena come fossero dei teatri privati".

Manuela Valentini