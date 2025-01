Dolce mascarpone, la nuova ricetta di Concetta Masotti: ingredienti e procedimento

Bologna, 7 gennaio 2024 - Dopo la torta all'ananas, lo scrittore e influencer inventore degli umarell Danilo Masotti regala ai follower una nuova ricetta, firmata di pugno da sua mamma Concetta, venuta a mancare lo scorso novembre a 94 anni.

Protagonista di questa 'memoria' culinaria è il mascarpone, anzi il 'Dolce mascarpone', come si intitola il foglietto ingiallito dal tempo, scritto a penna da Concetta.

Ecco qui la ricetta ritrovata e completa per riprodurre lo stesso dolce. Sui social, sono già tantissimi i commenti e le reazioni degli utenti, pronti a immergersi in una nuova puntata delle ricette di Concetta.

La ricetta della torta all’ananas era diventata protagonista anche di una articolo de ‘La cucina italiana’.

Danilo Masotti con mamma Concetta, morta alcune settimane fa. A destra, la sua ricetta del dolce mascarpone, pubblicata sui social dopo il successo di quella della torta all'ananas

Ingredienti

250 grammi di mascarpone 160 di zucchero a velo 2 uova 1 tazza da té di caffé forte e maaro 1 bicchierino di cognac 1 pasta Margherita piccola 1 pezzetto di cioccolato fondente

Procedimento

Mescolare bene lo zucchero con il mascarpone e i due rossi (tuorli, ndr). Poi, aggiungere i bianchi (albumi, ndr) montati prima a neve e mescolare ancora.

In uno stampo, fare uno strato di pasta margherita e bagnarlo con il caffè e il cognac (mescolati assieme), indi (quindi) spalmare sopra la pastella.

Fare un altro strato di pasta Margherita, bagnarla con il caffè e spalmare la pastella e così via. Sopra a ogni strato, mettere il cioccolato a pezzetti.

La demenza senile e video di Concetta sui social

Sulla pagina Instagram Umarells, Masotti pubblicava quotidianamente video con la madre affetta da demenza senile. Filmati diffusi e seguitissimi anche su YouTube e Facebook, quelle ‘Memorie perdute’ pensate come un modo per sensibilizzare sulla malattia. Un progetto per raccontare anche l’affetto e i ricordi, con l’obiettivo di essere stimolo e supporto a chi vive una condizione simile.