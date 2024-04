Dolcezza e solidarietà nelle arnie del Copaps

Dalle api dipende molta parte della vita sulla terra. Nasce da questa consapevolezza l’originale iniziativa presa dalla cooperativa agricola sociale Copaps che per il mantenimento dei suoi apiari al Parco Talon di Casalecchio (che gestisce da quasi cinque anni) da poche settimane ha lanciato l’iniziativa intitolata: Adotta un’arnia al Parco della Chiusa, con una raffica di adesioni già manifeste dal cartello col nome di battesimo delle persone che per un anno saranno ‘titolari’ di quelle casette colorate dalle quali entrano ed escono migliaia di api impegnatissime in questi giorni nei loro voli di impollinazione.

In altre parti d’Italia sono da tempo note iniziative simili che riguardano alberi, viti, mucche, pecore...ma per le api nelle nostre zone è la prima volta che si ricorre ad una formula che a fronte di un impegno annuale di cento euro, prevede il corrispettivo di sette chili di miele biologico prodotto nello stesso grande parco naturale di Casalecchio, oppure negli altri apiari che Copaps gestisce a Tizzano e a Sasso.

Nel ‘pacchetto-arnia’ è poi compresa una visita guidata all’apiario del Talon condotta da un apicoltore che mostrerà il ciclo di cura e di produzione del miele. E poi un cartello che col nome di battesimo identifica il tutore certificato con tanto di attestato di adozione.

"Attraverso email periodiche aggiorneremo le persone sullo stato di salute delle loro api e sui lavori stagionali sull’apiario", spiega la presidente di Copaps Elisabetta Pallotti che ha appena pubblicato il calendario delle visite all’apiario collocato in bella vista (e recintato) nel cortile davanti alla storica casa rurale Santa Margherita da poco trasformata in agriturismo inclusivo, accessibile solo a piedi o in bicicletta (e con mezzo elettrico solo per chi ha difficoltà motorie). L’aspetto non secondario dell’iniziativa è quello di potere avvicinare e conoscere da vicino l’opera della cooperativa sociale che quest’anno compie 45 anni di vita e che oggi conta quasi 130 persone in attività di cui più di trenta in condizioni di fragilità.

Un numero in crescita costante anche grazie all’avvio, lo scorso anno, dell’agriturismo nel quale ha sede anche il laboratorio di lavorazione del miele oggi prodotto in circa cento arnie (anch’esse autocostruite nel laboratorio di falegnameria) e destinate a crescere ulteriormente. La materia prima (il miele) è certificato-bio, e viene usato anche in preparazioni originali come l’idromele, una bevanda leggermente alcolica ricavata dalla fermentazione del nettare che viene servito agli ospiti dell’agriturismo e prodotto dalle api che si nutrono dell’ampia varietà delle fioriture del parco, dai ciliegi ai fiori di campo, il rosmarino, la colza, salvia, borragine e i campi di lavanda in continua espansione.