Dolci e sorrisi in pediatria . C’è la Befana dei Risvegli

I piccoli pazienti del reparto di Pediatria e chirurgia pediatrica dell’ospedale Maggiore ieri hanno ricevuto una visita speciale, la ‘Befana di Solidarietà della Casa dei Risvegli Luca De Nigris’ che, con scopa e sacca piena di calze, ha portato un sorriso a tutte le famiglie presenti.

"Siamo molto grati dell’attenzione che questa associazione ha nei confronti dei nostri piccoli pazienti – commenta Claudio Lazzari, direttore medico degli ospedali Maggiore e Bellaria –, soprattutto in questo periodo dell’anno. In questi momenti di feste portare un sorriso a bambini e genitori è fondamentale, non possiamo altro che essere grati alla Casa dei Risvegli Luca de Nigris per l’attenzione verso i nostri piccoli pazienti".

"Un’iniziativa molto bella – dice Elisa, mamma di Martina –, sicuramente dai bambini più grandi è apprezzata maggiormente, conserveremo la calza per quando Martina crescerà e le racconteremo di questo bellissimo momento, è la sua prima befana". E poi Francesca, mamma di Pasquale: "Attendeva la Befana con tanto amore, la consegna della calza è sempre un momento magico".

"La Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è oramai una tradizione radicata nella città – dice Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma –. Quest’anno proviamo a rinnovare anche un’altra tradizione: quella della calza che si metteva la sera perché nella notte la Befana la riempisse di doni. Inviteremo pertanto i bambini domani (oggi, ndr) a portarla al Teatro Duse perché alla fine possano trovarla piena di piccole sorprese. Questa Befana ci ricorda in modo gioioso le problematiche legate alle persone con esiti di coma e alle loro famiglie. Per questo è importante la solidarietà, quella che aiuta associazioni come la nostra che hanno bisogno di sostegni concreti per continuare una missione importante e necessaria".

Si dice che la Befana venga di notte e la ‘Befana di Solidarietà della Casa dei Risvegli Luca De Nigris’ è l’eccezione che conferma la regola, ecco i prossimi appuntamenti della vecchina: oggi, alle 11, la Befana si recherà alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris dove incontrerà ospiti, familiari e volontari. Sempre oggi, alle 17, la Befana sarà al Teatro Duse con Fantateatro che presenterà lo spettacolo ’La spada nella roccia’ con regia di Alessandra Bertuzzi. Domani, 6 gennaio, ci sarà il ’Befana sul Trishow’, una simpatica iniziativa che vedrà la nostra protagonista girare per le strade del centro, partendo da piazza Maggiore, accompagnata dal sindaco Matteo Lepore, il cardinale Matteo Zuppi e l’attore Alessandro Bergonzoni. A partire invece dalle 11, sempre di domani, la tradizionale ’Befana della Cna sotto la Torre’ diventa ’Oltre la Torre’ e si sposta in via Rizzoli. Nel pomeriggio di domani la Befana sarà all’Ippodromo Arcoveggio, accompagnata da una parata di trampolieri, in un pomeriggio dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Alberto Biondi