Dolore cronico, nuova emergenza La battaglia di Ausl e Ant: "Pazienti aumentati dell’80%"

di Monica Raschi

Curare il dolore cronico, non di tipo oncologico, ma ugualmente invalidante, che paralizza non solo la persona ma anche tutta la sua famiglia e fa perdere il lavoro: sono aumentati dell’ 83 per cento i pazienti che hanno chiesto aiuto per gestirlo. Il dato, reso noto dall’Ausl, si riferisce ai primi sei mesi del 2022 e, tradotto, in unità è pari a 1.010: in tutto il 2021 le persone con un dolore non derivante da tumori presi in carico sono stati in totale 1.103.

Maggiore attenzione dei medici ma anche aumentate richieste da parte delle persone per affrontare il dolore cronico, sono le principali spiegazioni di questo aumento esponenziale. "Si pensa che le cure palliative siano destinate solo ai pazienti di tipo oncologico – afferma Danila Valenti, direttore Cure palliative Ausl Bologna – e invece ci sono tutti quello che soffrono di tante altre patologie il cui dolore è enorme, ad esempio la fibrosi cistica, la sla, lo scompenso cardiaco, l’insufficienza renale, le amputazioni a causa del diabete, le crisi epilettiche, tutti coloro che hanno enormi difficoltà respiratorie, problemi di demenza. Solo per citarne alcune. E sono pazienti di tutte le età.Adesso – prosegue – il dolore viene finalmente ’letto’ e non è solo quello fisico è anche quello determinato dall’angoscia, dal terrore per le conseguenze della malattia. Le cure palliative che si occupano della mente e del corpo saranno le cure del futuro perché sono un investimento anche per la società".

A supporto dell’équipe Cure palliative dell’Ausl e a ricordo di un imprenditore, sono stati donati otto computer e otto stampanti per gestire e monitorare il piano terapeutico di ogni paziente. Nei primi sei mesi dello scorso anno (ultimo dato disponibile) nei diversi punti assistenziali della rete delle cure palliative, sono state prese in carico complessivamente 3.471 persone, il 48 per cento è stato seguito dall’Ausl, il 39 per cento dall’Ant, il 13 da personale dell’Hospice. La ’rete’ è dotata di una centrale operativa, costituita dall’équipe di esperti, per i pazienti oncologici e non oncologici ed è attiva 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e sabato dalle 8 alle 14 in reperibilità e teleconsulto nelle restanti ore notturne e giornate festive

La rete locale delle cure palliative, inoltre, garantisce le consulenze di bioetica applicata sia al domicilio che nelle strutture ospedaliere dell’Azienda Usl, nel Policlinico Sant’Orsola e nelle Cra.