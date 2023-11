’Dolore e memoria’ di una strage. Libro-testimonianza sul Salvemini

"Dolore e memoria", il libro testimonianza sulla sciagura del Salvemini dato alle stampe dall’ex vice sindaco di Casalecchio Roberto Mignani, ha fatto il miracolo. Nonostante i contenuti critici del volume sulla mancanza di scale d’emergenza nella scuola in quel 6 dicembre 1990 che costò la vita a 12 studenti inseguito alla caduta di un aereo militare in avaria, la presentazione avvenuta nei giorni scorsi ha raccolto più di 80 persone che hanno stipato la sala Foschi della Casa della solidarietà e fatto vendere 50 copie del volume.

Parenti delle vittime, volontari dell’associazionismo e amministratori comunali hanno seguito con attenzione e raccoglimento i numerosi interventi che in rapida successione hanno riempito le due ore occupate dall’evento.

Insieme con il sindaco Massimo Bosso, per la giunta comunale erano presenti gli assessori Concetta Bevacqua (Scuola), Paolo Nanni (Lavori pubblici) e Matteo Ruggeri (Sport). Ospiti: Caterina Manca (presidente del Consiglio comunale di Bologna), l’avvocato Federico Bendinelli (segretario della Democrazia cristiana di Bologna nel 1990, attualmente presidente dell’Automobile club Bologna) e Federico Cinti, curatore editoriale dell’opera.

Tra il pubblico Roberto Alutto, padre di Deborah, una delle giovani vittime, Gianni Devani, ex docente del Salvemini, Ylenia De vita, una delle studentesse che si salvò ma con gravi ustioni, e Saverio Vecchia, in gara nel Pd per diventare il prossimo sindaco di Casalecchio.

"Sulla tragedia del Salvemini – ha raccontato Mignani – sono stati scritti tanti libri. Per la mia testimonianza mi sono ispirato a Sant’Agostino, a padre Turoldo e alla lezione di politici bolognesi come Angelo Salizzoni e Beniamino Andreatta".

E il sindaco Bosso ha aggiunto: "Non è facile scavare nella memoria, ma ogni ricordo, ogni incontro contribuiscono a migliorare la conoscenza di un fatto, di una vicenda".

Nicodemo Mele