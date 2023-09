Domande aperte per i nidi

Fino al prossimo 15 settembre il Comune di Persiceto accoglie le domande per formare la seconda graduatoria riguardo l’ammissione ai nidi d’infanzia, anno educativo 2023 - 2024. Le domande possono essere presentate solo online utilizzando le proprie credenziali Spid. L’accesso ai nidi d’infanzia comunali è consentito ai bambini nati nel 2023, 2022 e 2021 residenti nel comune di San Giovanni in Persiceto. Questa seconda graduatoria servirà a individuare i bimbi che possono essere ammessi nei posti rimasti disponibili e in quelli che si renderanno disponibili in seguito a eventuali rinunce. Sul sito del Comune è possibile avere maggiori informazioni e consultare le presentazioni dei nidi preparate dalla coordinatrice pedagogica.