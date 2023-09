Domande e incontri al LabOratorio

di Benedetta Cucci

Un luogo dove si incontrano pensieri diversi in un cort circuito tra palco e parterre: benvenuti all’Oratorio di San Filippo Neri, dove domani prende il via la nuova stagione di incontri curata da Mismaonda, composta su un programma che pone al centro l’ascolto, a cominciare dall’attenzione che viene data agli operatori locali e alle loro proposte. Saranno 52 gli appuntamenti del nuovo cartellone e nulla è lasciato fuori, tra letteratura, teatro, musica e sperimentazioni artistiche, con un’attitudine inclusiva capaci di lasciarsi stupire.

Il debutto di stagione è domani alle 20,30 con la fumettista e attivista Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che ha parafrasato in tavole il romanzo ’La separazione del maschio’ di Francesco Piccolo, con lei al LabOratorio: i fumetti confluiscono e si fondono in un percorso di introspezione sui temi della fedeltà, dell’amore, della famiglia e dei ruoli sociali.

Ci sono sette capitoli a scandire le serate che arriveranno fino alla fine dell’anno e ’Ascoltarsi’ è l’apripista, un ciclo di incontri al debutto con la scrittrice e saggista Michela Marzano (22 settembre) che dopo la tempesta del #metoo, affronta il problema nel suo romanzo ’Aspetto ancora che qualcuno mi chieda scusa’. Arriveranno poi Tiziano Scarpa, Selene Calloni Williams e Paolo Borzacchiello. ’Ricordi’ è invece una sezione "che ci aiuta, attraverso il passato, a capire il nostro tempo", come spiega la direttrice Mariangela Pitturru, che ricorda l’amica Michela Murgia, tante volte protagonista all’Oratorio, cui è dedicata la serata del 25 settembre con Lella Costa e Marcello Fois, amico fraterno della scrittrice e pensatrice scomparsa lo scorso 10 agosto. Elena Bucci dedica invece il suo ’Terra Mater matrigna’ a Ivano Marescotti (26 ottobre), cantore della Romagna, mancato in questo 2023 e Luca Talese presenta il suo libro ’La scorta di Enrico’ (3 ottobre), rievocando la figura dello storico segretario del Pci, Berlinguer. Per ’Libri in scena’ si potranno ascoltare Jude Doyle in dialogo con Maura Gancitano a proposito de ’Il mostruoso femminile e le vendette contro il patriarcato’ (9 ottobre) e Chiara Francini che già questo sabato presenta il suo ’Forte e Chiara’. Nella sezione Festival l’Oratorio si interseca con alcune kermesse bolognesi, a cominciare da ’Eccentriche’, progetto che propone storie di donne fuori dal comune e che quest’anno sarà dedicato alle grandi protagoniste della letteratura internazionale il 7 e 8 ottobre. L’incontro avviene anche con ’Lucy Festival’, ’perAspera’, ’Robot’ e ’Mens-a’. Il Mulino punta su un ventaglio di incontri segnati da personalità che possano aiutarci a leggere il presente attraverso la voce degli antichi: la latinista Antonella Prenner, il filosofo Sergio Givone, il filologo Luciano Canfora e Giorgio Ieranò, docente di letteratura greca all’Università di Trento. Infine, come di consueto, l’Oratorio San Filippo Neri è una delle cornici scelte dalle nuove stagioni di Musica Insieme e Bologna Festival.

Non manca la tradizionale sezione Prima della prima, sempre molto frequentata, che vedrà tra gli altri Patrizio Roversi, Ascanio Celestini, Giovanni Scifoni, Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi.Proseguono anche le recite de ’Il racconto di Filippo’, visite alla scoperta dei tesori dell’Oratorio.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito. Www.oratoriosanfilipponeri.com