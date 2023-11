Domani al Pilastro si inaugura il giardino per Simone Weil

Domani la Compagnia Laminarie presenta diversi appuntamenti dedicati all’opera di Simone Weil in occasione dell’intitolazione alla filosofa dell’area verde situata in via Panzini che arriva dopo diverse azioni, realizzate da Laminarie, volte alla cura del parco adiacente al teatro Dom. Dal 2019, infatti, la compagnia, oltre a realizzare attività teatrali, performative e musicali si è occupata della cura dell’area verde adiacente al teatro piantando alberi e realizzando il Giardino dei Pionieri del Pilastro dedicato alle persone che hanno contribuito alla storia del rione fondato nel 1966. Si inizia alle 14,30 con uno spettacolo dedicato all’infanzia: ’Storie di bambine che se la cavano’ di RadiceTimbrica Teatro.

Alle ore 18,30, alla presenza di Simone Borsari, Assessore ai Lavori pubblici, e di Adriana Locascio, presidente del Quartiere San Donato-San Vitale, si inaugurerà un nuovo leggio nel parco Polo Panzini a dedicato a Simone Weil. Giancarlo Gaeta, curatore di gran parte delle edizioni italiane degli scritti di Simone Weil, commenterà un breve brano dell’autrice da lui scelto. Ancora, alle 19,30, apre la mostra fotografica ’Unici’ con scatti di Lino Bertone, Mario Carlini e dei partecipanti del corso di alta formazione in Tecniche reportage foto e video, realizzato in collaborazione con la Cineteca.

La serata continuerà alle 20,30 con ’Pagine scelte’ a Dom, dove cittadine e cittadini si alterneranno liberamente nella lettura delle opere scritte di Simone Weil, (scrivere a Laminarie info@laminarie.it e comunicare la propria scelta). Le letture saranno intervallate da interventi sonori di Stefano Pilia.