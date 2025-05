Domani al teatro Duse. Il ’processo’ a Churchill

La distruzione della flotta francese nella rada di Mers-el-Kèbir in Algeria per non lasciarla in mano all’Asse (1.300 morti), e la mancata difesa degli abitanti inglesi di Coventry da un’incursione della Luftwaffe (altre 1.200 vittime). Sono questi i due episodi che vengono contestati a Winston Churchill, tra i leader più controversi e determinanti del Novecento, nel processo simulato che andrà in scena domani alle 21 al Teatro Duse di Bologna. ’Winston Churchill a giudizio – La guerra ‘giusta’ e le sue ragioni’, è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione Libera-Mente Civica, il cui intero ricavato sarà devoluto in parti uguali a Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Probone Italia. Viene ripresa così la formula delle precedenti edizioni che hanno visto protagonisti personaggi storici come Leonardo da Vinci, Lucrezia Borgia, Augusto Murri e Giacomo Casanova, portati simbolicamente "a giudizio" in un’aula teatrale che riproduce fedelmente il contesto processuale.

Nel sessantesimo anniversario della sua morte, appunto, sarà Churchill ad essere messo sotto accusa. L’attore Saverio Mazzoni ripercorrerà alcuni passaggi delle lettere dello statista; seguirà la simulazione del processo, con un confronto dialettico tra la pubblica accusa e la difesa che coinvolgerà ’attori’ particolari: Luigi Stortoni, professore Emerito dell’Università di Bologna; Luigi Bolondi, presidente dell’Accademia delle Scienze; Nunzia De Girolamo, già ministro e oggi giornalista; Maria Elena Boschi, già Ministro e attuale parlamentare; Stefano Dambruoso, sostituto procuratore ed ex parlamentare; Daniele Cenci, Consigliere di Cassazione e altri. Biglietti: www.vivaticket.com/it/ticket/churchill-a-giudizio-la-guerra-giusta-e-le-sue-ragioni/266560