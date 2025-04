Domani c’è l’Udinese. Boom di vetrine colorate per spingere il Bologna

Cresce in modo impetuoso, di giorno in giorno, l’onda del tifo rossoblù e i colori del Bologna invadono senza sosta le vetrine dei negozi e dei locali sia in città che in provincia.

Sono infatti sempre di più le attività che aderiscono all’iniziativa ’Fino alla fine, Forza Bologna’ lanciata da Confcommercio Ascom, in collaborazione con il Bologna Calcio, Emil Banca e il Resto del Carlino.

Domani sera i ragazzi di Italiano faranno visita all’Udinese per una sfida importante e delicata in campionato. Attualmente i rossoblù sono al quarto posto in classifica, in piena zona Champions. Il sogno europeo è proprio quello che stanno coltivando i tanti negozianti che colorano le vetrine, addobbandole con sciarpe, bandiere, magliette del Bfc.

Gli ultimi in ordine di tempo ad aggiungersi alla lista sono il Bar Parigi via Milazzo 5, della titolare Rita Monari, e ’Al Caffè’ di via Dagnini 38b, della titolare Anna Angeloni, che al suo interno sfoggia una originale testa di orso in cartapesta, realizzata con le pagine del Carlino. Un chiaro omaggio all’Orso rossoblù, il bomber Orsolini che sta facendo meraviglie in questa stagione e ha lasciato il Dall’Ara a bocca aperta per il gol capolavoro che ha regalato la vittoria contro l’Inter nell’ultimo minuto di recupero.

Spostandosi in provincia, anche il Bar tabaccheria ’Accarisi Caffè 14 luglio’ di Rita Accarisi, in via Risorgimento 48 a Zola Predosa, ha voluto rendere omaggio allo squadrone di Italiano, che come ai bei tempi è tornato a far paura al mondo. "La mia vita te la dedico", è il messaggio sullo striscione esibito da un piccolo tifoso proprio all’Accarisi Caffè 14 luglio.

E anche al Bar Parigi, davanti alla vetrina addobbata, nella foto inviata al Carlino c’è un bambino che esprime tutto il suo entusiasmo. Spazio ai piccoli, dunque. Ennesimo segnale che, fra campionato e Coppa Italia, passione di Bologna per il Bologna è ormai diventata qualcosa di travolgente.