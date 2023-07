Domani festa in piazza per Zaki E poi via lo striscione dal Palazzo

Festa in piazza Maggiore, domani, in onore di Patrick Zaki. La serata prenderà il via alle 20 ed è promossa dal Comune e dall’Università di Bologna e vedrà la partecipazione di diversi ospiti. In apertura lo studente egiziano di Unibo, insieme al sindaco Matteo Lepore, al rettore Giovanni Molari e alla professoressa Rita Monticelli rimuoveranno lo stendardo per la liberazione di Zaki che era stato esposto sulla facciata di Palazzo D’Accursio. Ma sarà anche il momento dei ringraziamenti, degli interventi. Oltre a Zaki, al primo cittadino, al rettore e alla docente della tesi di Patrick, si saranno anche l’arcivescovo Matteo Zuppi, Alessandro Bergonzoni, Riccardo Noury e Iustina Mocanu di Amnesty International, il fumettista Gianluca Costantini, i compagni di università del Master Gemma Giada Rossi e Rafael Garrido Álvarez, l’amministratore delegato del Bologna FC Claudio Fenucci (Zaki lunedì mattina si recherà nel centro di Casteldebole per assistere all’allenamento del Bologna di cui è un grande tifoso), la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, che insieme al sindaco consegnerà la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna a Patrick Zaki.

L’evento sarà presentato dall’attrice Donatella Allegro, la chiusura della serata è prevista per le 21.40. Seguirà la proiezione del film previsto nel cartellone di Sotto le stelle del Cinema, rassegna cinematografica che si tiene ogni estate in piazza Maggiore.

"Il costo della festa ammonta a zero euro – afferma il Comune di Bologna –. Tutti gli ospiti che interverranno lo faranno a titolo gratuito, così come il palco e le relative attrezzature sono state gentilmente messe a disposizione dalla Cineteca di Bologna".

Dopo una settimana passata a riabbracciare la città e i tanti che aspettavano il suo ritorno, arriva anche un primo impegno politico per Patrick Zaki: lunedì è annunciato come ospite a Làbas per un dibattito con Nour Khalil, attivista egiziano e direttore esecutivo di Refugee egypt platform in Egypt, e altri attivisti egiziani, "per esplorare ciò che resta dei sogni e delle aspirazioni della Rivoluzione, come mappare le evoluzioni dell’Egitto contemporaneo, e come costruire insieme un percorso che determini la liberazione di tutti i prigionieri politico egiziano e una convergenza euro-mediterranea delle vertenze sociali", spiegano dal collettivo di vicolo Bolognetti che inquadra così l’incontro dal titolo ’Egitto, a tredici anni dalla rivoluzione’ (l’avvio dell’incontro è previsto per le 19).

Zaki, graziato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi dopo la condanna che ha concluso la sua odissea giudiziaria, è tornato a Bologna deciso a proseguire il suo lavoro di ricercatore e attivista dei diritti umani, Quindi lunedì si presenterà in questa ritrovata ‘veste’ per contribuire al dibattito. Coordinerà la discussione Ya Basta di Bologna.