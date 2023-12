Domani FI a congresso. Gli azzurri locali puntano su Stanzani e Massari

Una domenica di congressi di partito, da Forza Italia ad Azione. In vista delle Europee e delle Regionali, FI va per la prima volta a congresso, cittadino e provinciale. L’appuntamento all’Holiday Inn di via del Commercio associato 3 (dalle 10) "aprirà il partito a una fase nuova, fondata sulla propria storia e i propri caratteri identitari".

"Continua così, dopo la straordinaria fase del tesseramento, il percorso verso il congresso nazionale", spiegano Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento regionale di FI, coordinatrice nelle province della Romagna, e Valentina Castaldini, consigliera regionale e coordinatrice dell’Emilia. I nuovi vertici locali degli azzurri (nomi unitari) – entrambi vengono dal mondo cattolico – saanno il consigliere Nicola Stanzani che guiderà il partito a livello provinciale e Lanfranco Massari (che va in pensione da Confcooperative), nuovo coordinatore cittadino. Massari prende il posto di Angelo Scavone, avvocato, che diventa responsabile regionale del Dipartimento Affari costituzionali e giustizia. Presenti all’assise azzurra, tra gli altri, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini e il vice ministro delle Imprese Valentino Valentini.

Domani – come annunciato – si terrà anche il congresso regionale di Azione dalle 9 all’hotel ’I Portici’. Il nome unitario per guidare i calendiani in regione è quello del senatore Marco Lombardo, ex assessore Pd. Oltre ai big del partito – Carlo Calenda e Mara Carafagna – a Luigi Tosiani (Pd) e Federico Pizzarotti (+Europa), ci sarà anche il meloniano Galeazzo Bignami, viceministro dei Trasporti.

ros. carb.