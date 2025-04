Domani i funerali di ’Balanzone’

Sono attese anche maschere allegoriche da diverse città italiane domani all’abbazia di Zola, dove alle 10 si celebra il funerale di Alessandro Mandrioli, il più noto interprete recente del dottor Balanzone, la maschera carnevalesca che ha vestito in centinaia di occasioni, nel bolognese ma anche in tutta Italia e all’estero. Bolognese doc, da quarant’anni abitava a Zola dove con la moglie Claudia ha cresciuto i suoi figli, è stato attivo nelle compagnie dialettali, in parrocchia e nel volontariato locale. Pronto a vestire l’abito del Dottore e condire ogni occasione con le sue concioni declamate nel più puro dialetto petroniano. Per oltre 30 anni il suo discorso ha concluso in piazza Maggiore il Carnevale dei bambini e rappresentato la sua città nei carnevali d’Italia coi ‘colleghi’ del centro di coordinamento delle maschere italiane. Il cordoglio del sindaco di Bologna, Matteo Lepore: "Un grande dolore la perdita di Mandrioli".