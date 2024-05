Domani il pullman con i giocatori: "Addobbate i balconi e le vetrine per festeggiare assieme a noi"

"Addobbate finestre, balconi e vetrine con i colori rossoblù". È questo l’appello del Bologna calcio in occasione della grande festa per la qualificazione in Champions League, che domani trasformerà la città delle Due Torri in una vera succursale del Dall’Ara. Domani infatti è il grande giorno: il pullman scoperto, con a bordo i giocatori del club, partirà alle 19.30 e darà il via a una grande parata che raggiungerà piazza Maggiore. Il mezzo inizierà il tour della città partendo dal piazzale antistante la Curva Bulgarelli e poi percorrerà alcune vie della città, in particolare quelle del centro storico, ovviamente in compagnia dei tifosi che hanno sostenuto la squadra durante questa incredibile stagione.

Più precisamente, il tragitto del pullman, dopo la partenza al Dall’Ara, sarà il seguente: via Andrea Costa, via Sant’Isaia e piazza Malpighi; da lì si andrà in via Marconi, in via dei Mille, in via Indipendenza, in via Rizzoli, e in piazza Re Enzo. Il gran finale sarà in piazza Maggiore. Immancabile la presenza del tifo, che è invitato dal Bologna fc "a prendere posto lungo il percorso prima di confluire in piazza Maggiore". Insomma, una grande festa che esploderà con i colori rosso e blu, per festeggiare insieme la fine di una stagione strepitosa e l’ingresso tra le big della Champions League.

All’appello del club si associa anche Confcommercio Ascom, che da mesi coinvolge le attività commerciali nel sostegno alla squadra della città. In questo caso, l’associazione invita i negozi lungo il percorso del bus ad addobbare finestre o vetrine coi colori rossoblù.

E rimanendo in tema, ecco alcuni scatti della campagna ’Fino alla Fine, Forza Bologna’, lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino.Il lago di Castel dell’Alpi tifa Bologna, come si può vedere dal ponte illuminato di rosso e di blu. Anche Amaduzzi Enoteche celebra l’ingresso del club delle Due Torri in Champions League, con due grandi manifesti che rappresentano i tifosi in preda a qualche festeggiamento allo stadio e in piazza Maggiore.

L’atmosfera non cambia da Sfoglina Arianna, che si trova in via Misa 22a: qui ci sono magliette e sciarpe fanno da cornice ai meravigliosi tortelloni con la pasta rossa e blu. Un grande clima di festa, che coinvolge anche la nostra cucina.

Ma c’è anche chi, per festeggiare, ha deciso di camminare. Parliamo di Alessandro Belliére, classe 1933, che partirà a piedi oggi dal Dall’Ara per arrivare fino allo stadio Olimpico di Roma il 7 giugno, percorrendo circa 500 chilometri. L’arrivo è previsto proprio il giorno, quando, 60 anni fa, il Bologna vinse lo scudetto.