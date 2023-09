Domani in edicola con Famiglia. Cristiana

Torna domani, per la seconda settimana, l’iniziativa del weekend che prevede l’abbinamento in edicola, al costo di 2 euro, tra il nostro quotidiano e Famiglia Cristiana. In questo numero del settimanale, il comico e conduttore Claudio Bisio racconta in un’intervista il suo debutto alla regia con il film “L’ultima volta che siamo stati bambini”, nelle sale dal 12 ottobre. E poi ampio spazio ai funerali dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al ministro degli Esteri Tajani che, sul conflitto russo-ucraino annuncia: "Sosteniamo la missione di pace del Cardinale Zuppi". Infine, un approfondimento su San Pio X, le cui spoglie tornano in Veneto a 120 anni dalla sua elezione a pontefice.