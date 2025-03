Domani in Salaborsa. Daria Bignardi ’affronta’ il carcere

"Il carcere è come la giungla amazzonica, come un paese in guerra, un’isola remota, un luogo estremo dove la sopravvivenza è la priorità". Daria Bignardi fotografa così, nel suo libro ‘Ogni prigione è un’isola’, la realtà del carcere, dalla descrizione degli ambienti, per lo più fatiscenti, alle testimonianze narrate da chi il carcere lo ha vissuto per davvero, siano essi detenuti, agenti di polizia penitenziaria o direttori. La giornalista e conduttrice presenta il libro domani alle 18 in Salaborsa in un appuntamento organizzato dall’Osservatorio ‘Diritti umani, carcere ed altri luoghi di privazione della libertà’ della Camera penale di Bologna e dall’associazione culturale ‘Extrema Ratio’, in dialogo con l’avvocato Luca Sebastiani.