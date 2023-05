Domani in Val di Zena torna il ‘Bike Day’: ed è subito polemica

La Val di Zena, travolta da varie frane e smottamenti a seguito di quest’ondata di maltempo, si prepara alla manifestazione di domani che torna per una seconda edizione: il Val di Zena Bike Day. Non mancano, però, le polemiche. In primis quelle di Fratelli d’Italia e Uniti per l’Alternativa, che chiedono il rinvio della manifestazione. A parlare sono Luca D’Oristano, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Pianoro, Alessandro Sangiorgi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a San Lazzaro di Savena, e Diego Baccilieri, capogruppo di Uniti per l’Alternativa in Città Metropolitana di Bologna: "Riteniamo sia sbagliato e incauto proseguire ostinatamente nel prevedere questa manifestazione, facendo passare biciclette in una strada provinciale ancora chiusa, dove per il maltempo dei giorni scorsi il terreno è soggetto ad assestamenti e, potenzialmente, a fenomeni franosi, cadute di detriti o comunque fango sulla strada. Perciò abbiamo scritto alla Città metropolitana e chiediamo in via cautelativa il rinvio o quantomeno che la manifestazione si fermi a Botteghino di Zocca, evitando il tratto stradale più ammalorato e potenzialmente più pericoloso".

Anche alcuni residenti, che fino a ieri ancora dovevano occuparsi di togliere fango e acqua dai giardini delle loro case, si dicono adirati: "Ci era stato promesso che quest’anno, a differenza dell’anno scorso, non avrebbero chiuso la strada, almeno per noi, neanche per la durata della manifestazione. Ma ci hanno illuso, perché per due ore intere dovremo rinchiuderci aspettando che l’evento termini. È assurdo, siamo stanchi".

La Città Metropolitana, però, non ha intenzione di annullare l’atteso evento. Lo spiega Simona Larghetti, delegata alla Mobilità ciclistica: "È stata la nostra prima preoccupazione verificare immediatamente la situazione della viabilità su tutto il territorio. Numerose strade hanno subito danneggiamenti importanti, perciò la priorità degli uffici è monitorare e intervenire su quelle che presentano ancora situazioni d’emergenza. Ma una volta appurato con certezza che qui non sussistono condizioni di pericolo, riteniamo di confermare la manifestazione. La strada è ancora chiusa perché stanno lavorando le ruspe e gli altri mezzi per ripristinare il tracciato, ma domenica non saranno più operativi. La strada è già percorribile in bici. Riteniamo ci siano tutte le condizioni per svolgere la manifestazione in sicurezza e domattina, con la polizia locale effettueremo un ulteriore sopralluogo per confermare queste condizioni. Qualora si rilevino differenze o difficoltà rispetto a quanto a oggi previsto, non ci esimeremo dal limitare l’evento a Botteghino di Zocca, come suggerito".

Zoe Pederzini