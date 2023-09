Domani la fiaccolata. E arrivano le operaie Saga

Oggi a portare la loro esperienza e vicinanza arriveranno al presidio di Marelli anche le lavoratrici dell’ex Saga Coffee, azienda rinata dopo una lunga battaglia sindacale, mentre domani sera a Crevalcore ci sarà la fiaccolata a sostegno dei lavoratori. L’iniziativa si deve all’amministrazione comunale in collaborazione con i sindacati. Il programma prevede il ritrovo ai Beni Comunali alle 20 nel piazzale-parcheggio del bar di via di Mezzo Levante a ridosso dell’incrocio con le vie Degli Orsi-via Borgofollo. Sempre alle 20 verrà interrotto il traffico su via di Mezzo Levante nel tratto ricompreso tra l’incrocio di via Borgofollo - via degli Orsi e la Sp1. Tra le 20 e le 20,30 verranno distribuite le candele. Alle 20,30 partenza della fiaccolata che si dirigerà verso il presidio Marelli.

"Chiediamo di partecipare in massa – dice il sindaco di Crevalcore Marco Martelli (nella foto) – perché è una vicenda che ci coinvolge tutti, per questo chiediamo uno sforzo. Il messaggio che manderemo, in vista dell’incontro al ministero a Roma, dipenderà molto dalla partecipazione che avremo, più persone ci saranno e più daremo l’idea di un paese compatto al fianco dei lavoratori. Facciamo sentire la nostra voce".

p. l. t.