Domani l’addio a Davide Faggioli Proclamato il lutto cittadino

A seguito dell’improvvisa e prematura scomparsa di Davide Faggioli, che sabato scorso è stato travolto e schiacciato da un albero che aveva appena tagliato, l’Amministrazione Comunale proclama il lutto cittadino per la giornata di domani, giorno in cui si svolgeranno le esequie di Davide presso la parrocchia di San Martino di Trasasso dalle 14 alle 16.

Per l’intera giornata la bandiera comunale listata a lutto sarà esposta a mezz’asta e tutti gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali saranno chiusi con serrande abbassate dalle 14 alle 16, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali.

La scomparsa di Davide ha suscitato profonda commozione tra tutti i cittadini, per questo l’Amministrazione Comunale, interprete dei sentimenti condivisi, ritiene doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera cittadinanza per la tragica scomparsa.

Davide Faggioli, dagli amici soprannominato ’Gurco’, sabato scorso era a pulire il bosco in località Le Croci assieme a un collega boscaiolo quando, forse per una folata improvvisa di vento, la pianta che stava tagliando ha invertito la traiettoria di caduta colpendolo violentemente al torace. Sul posto, allertati dal collega che ha prestoto un primo soccorso sono giunti i sanitari del 118, i tecnici della stazione Rocca di Badolo e sono intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco assieme all’elicottero del reparto volo di Bologna, per soccorrere il giovane boscaiolo. Le squadre hanno liberato il 38enne da sotto l’albero, ma i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati inutili.

s. p.