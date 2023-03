Domani l’ultimo saluto ad Alessandro Gozzoli

Si celebra domani alle 10,30 nella chiesa padi Montebudello il funerale di Alessandro Gozzoli, il 41enne originario di Bazzano, trovato morto venerdì nel suo appartamento di Casinalbo (Modena). Lo annuncia la famiglia: papà Gianfranco, mamma Giuliana, la sorella Simona, che pochi giorni fa ha espresso piena fiducia nell’operato della procura e dei suoi consulenti nel fare luce su una morte ancora da chiarire. Tanto che il funerale arriva dopo il via libera della magistratura in seguito all’esame autoptico sul corpo. "Gioviale, sereno e generoso" così l’ha descritto don Attilio Zanasi, parroco di Montebudello, fondatore della casa di riposo Il Pellicano di Bazzano, dove Alessandro prestò servizio, prima come volontario e poi come dipendente. E sarà con ogni probabilità lo stesso don Attilio a celebrare la messa nella chiesa dove la salma arriverà partendo alle 10 dalla casa funeraria Parini di via Provinciale, a Bazzano, aperta dalle 8.