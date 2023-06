Domani l’ultimo saluto al carabiniere Mimmo Cavezza

Domani i funerali del carabiniere e appuntato scelto Domenico Cavezza, deceduto per una grave malattia. Aveva 53 anni e nel corso del suo servizio all’Arma ha operato alla caserma di Zola Predosa, poi al Radiomobile provinciale di Bologna e quindi alla stazione Varanini. Oltre al suo lavoro, Cavezza, nel tempo libero si era dedicato alla formazione sportiva dei bambini, in particolare nel settore calcio di alcune società locali e al volontariato per i giovani nella parrocchia di Ponte Ronca. Il rito funebre domani alle 15 nella chiesa di Ponte Ronca.