Domani riapre la Casa del custode

L’attesa è ufficialmente finita. Dopo tre anni di restauro conservativo, affidati a al Consorzio Canale di Savena, l’ex Casa del custode della Chiusa San Ruffillo, a valle del ponte di via Toscana, riapre le sue porte ai bolognesi e ai visitatori. Domani l’inaugurazione, in occasione dell’evento ’Acqua in Bocca’. Il periodo di chiusura al pubblico è servito per restaurare la dimora, che si pone l’obiettivo di rafforzare il legame tra lo sviluppo urbano della città e il mantenimento delle antiche strutture idrauliche, che garantiscono ancora oggi il funzionamento del reticolo dei canali.

Lo spazio sarà destinato a laboratori esperenziali, visite guidate, iniziative culturali, espositive e didattiche, con un programma volto alla promozione della conoscenza della storia e dell’attualità dei Canali di Bologna.